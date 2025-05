Napoli Antonio Conte confermato allenatore | rifiutata la Juventus resta in azzurro per un altro anno

Antonio Conte resta ufficialmente l'allenatore della SSC Napoli per un altro anno, confermando il suo impegno con il club campano. Dopo un incontro con i vertici societari, tra cui il presidente De Laurentiis, l’accordo è stato quasi ultimato, rafforzando la continuità in panchina.

Antonio Conte è e sarà l’allenatore della SSC Napoli. È in corso a Napoli l’ultima riunione tra il mister partenopeo ed i massimi vertici societari della società campana (con il presidente Aurelio De Laurentiis), per mettere nero su bianco il nuovo accordo con l’allenatore pugliese. Conferme sono arrivate poco fa anche da Gianluca Di Marzio . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, pessime notizie per Antonio Conte: Stanislav Lobotka indisponibile fino a fine stagione - Pessime notizie per Antonio Conte e il Napoli: Stanislav Lobotka sarà indisponibile fino a fine stagione a causa di un infortunio. 🔗continua a leggere

Conte sempre più deciso di restare al Napoli e la Juve? Cosa sta succedendo - L'allenatore sembra orientato a rimanere sulla panchina degli azzurri: l'effetto domino a Torino, cosa faranno i bianconeri?

