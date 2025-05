Nada Cella | sparito un fermacarte possibile arma del delitto

Si riaccendono le indagini sull’omicidio di Nada Cella, con focus sulla misteriosa scomparsa di un fermacarte in onice sospettato di essere un possibile arma del delitto. Nuove testimonianze e reperti emergono nell’udienza di oggi, aprendo nuovi spunti sulla tragica vicenda di Chiavari del 1996.

Si è tornati a parlare oggi in aula dei reperti legati all’omicidio di Nada Cella, la segretaria uccisa a Chiavari nel maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco, dove lavorava. Al centro della nuova udienza, la scomparsa di un fermacarte in onice a forma di cilindro, parte di un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Nada Cella: sparito un fermacarte, possibile arma del delitto

Processo Nada Cella, nuova udienza: “Colpita con due oggetti, chi la uccise si accanì mentre era a terra” - Oggi, 22 maggio, si è tenuta una nuova udienza nel processo per l'omicidio di Nada Cella, trovata morta nel 1996 nell'ufficio del commercialista Marco Soracco. 🔗continua a leggere

