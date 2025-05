mxgp romain febvre a teutschenthal vuole ufficializzare la fuga verso il titolo ma occhio a lucas coenen

Romain Febvre punta con determinazione alla conquista del titolo mondiale MXGP a Teutschenthal, nel Gran Premio di Germania, ma Lucas Coenen potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al leader. Il duello tra i protagonisti si accende in un appuntamento fondamentale per il proseguo del Mondiale motocross 2025.

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale motocross 2025. Nel caso specifico della MXGP, tutto è pronto per l’attesissimo Gran Premio di Germania, decimo appuntamento della stagione. Sul tracciato di Teutschenthal ci attende una tappa di capitale importanza per l’intero campionato, con una classifica generale che cerca di prendere forma in maniera più precisa e dettagliata. Dopo la tappa del Gran Premio di Francia c’è sempre Romain Febvre a comandare la graduatoria con 441 punti contro i 394 di Lucas Coenen che ha recuperato 2 lunghezze nella tappa di Ernée. Terza posizione per Tim Gajser con 305 punti, ormai out per un lungo infortunio, quindi alle spalle dello sloveno c’è letteralmente il vuoto. 🔗 Leggi su Oasport.it