MX2 Andrea Adamo a Teutschenthal per cercare la vetta

Scopri come Andrea Adamo, talentuoso pilota MX2, si prepara a conquistare la vetta del Mondiale 2025 durante il GP di Germania a Teutschenthal. Dopo aver affrontato numerosi weekend di sfide, è arrivato il momento di puntare alla leadership nel decimo appuntamento del campionato di motocross.

La caccia al vertice è ufficialmente iniziata. Dopo tanti weekend passati a rincorrere, adesso Andrea Adamo proverĂ a prendere possesso della classifica piloti in quel di Teutschenthal, localitĂ che ospita questo fine settimana il GP della Germania, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di motocross, classe MX2. Il pilota siciliano in forza alla KTM è reduce da un filotto di weekend positivi, in cui è passato dalla quinta alla seconda posizione nell'overall, quest0ultima agganciata con forza e autoritĂ pochi giorni fa sul circuito francese di Ernéè, dove ha collezionato due posti d'onore avvicinandosi sensibilmente al gradino piĂą alto.

