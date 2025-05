Musk lascia | Deluso da legge bilancio

Elon Musk ha annunciato le sue dimissioni dal governo di Donald Trump, esprimendo forte delusione per il disegno di legge di bilancio e fiscale, che secondo lui compromette il suo lavoro di consulente per l’efficienza. La sua decisione riflette le critiche di Musk alla proposta legislativa, giudicata dannosa per progetti innovativi e sostenibili.

4.55 Il magnate Elon Musk ha annunciato le sue dimissioni dal governo di Donald Trump, dopo aver espresso "delusione" per il megaprogetto fiscale e di bilancio del repubblicano che, secondo lui, "compromette" il suo lavoro di consulente per l'efficienza. "Sono rimasto deluso nel vedere il massiccio disegno di legge sulla spesa, francamente, che aumenta il deficit di bilancio, invece di ridurlo, e mina il lavoro che il team DOGE sta facendo" ha detto Musk in un'intervista alla CBS News. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Cosa riportano altre fonti

Elon Musk lascia Trump: “Deluso dalla legge di bilancio”; Musk critica Trump, 'deluso dal suo disegno di legge di spesa'; Usa: Musk deluso dal disegno di legge sulla spesa interna di Trump; Musk, sgambetto a Trump: “Deluso dalla legge sul bilancio”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Musk-Trump, fine dell’idillio: “Deluso dalla legge di bilancio” - La critica del miliardario, sempre più lontano dal presidente Usa: “Così aumenta il disavanzo e si mina il lavoro del Doge”. La replica: “Stiamo ancora ... 🔗Come scrive repubblica.it

Musk contro Trump: «Deluso dalle legge di bilancio». L'addio al veleno di Elon e lo scontro sul «Big, beautiful bill» - La rottura era nell’aria da settimane, ma ora è ufficiale: Elon Musk prende le distanze da Donald Trump, in un gesto che scuote le fondamenta del patto tra ... 🔗Si legge su msn.com

Musk critica Trump, 'deluso dal disegno di legge di spesa' - Elon Musk, nel corso di una intervista alla trasmissione della Cbs 'Sunday Morning', si dice "deluso" dal disegno di legge di spesa del presidente Usa Donald Trump, che a suo dire contraddice il sever ... 🔗Lo riporta msn.com

Elon Musk lascia davvero DOGE? Spiegazione del caos Tesla