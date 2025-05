Musk lascia Trump | Mio mandato giunge a conclusione

Elon Musk annuncia la sua intenzione di lasciare l'incarico presso l'Amministrazione Trump, evidenziando il termine del suo ruolo come Special Government Employee. L'imprenditore ringrazia il presidente Trump per l'opportunitĂ di contribuire a ridurre gli sprechi e conclude il suo mandato con un messaggio su X.

(Adnkronos) – Elon Musk conferma l'intenzione di lasciare l'incarico nell'Amministrazione Trump. "Ora che il mio periodo in qualitĂ di Special Government Employee si avvia a conclusione, vorrei ringraziare il presidente Trump per l'opportunitĂ di ridurre gli sprechi", ha scritto in un post su X, riferendosi all'incarico che prevede un tempo massimo di 130 giorni.  "La . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Musk lascia Trump: “Mio mandato giunge a conclusione”

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati - Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Musk: «Il mio incarico volge al termine. Missione Doge si rafforzerà »; Elon Musk lascia Trump: “Deluso dalla legge di bilancio”; Musk, 'il mio incarico volge al termine, ringrazio Trump'; Fine dell’amore, Musk molla Trump per la legge di spesa. Il tycoon: “Mina il mio lavoro sui tagli”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Musk lascia Trump: "Mio mandato giunge a conclusione" - (Adnkronos) - Elon Musk conferma l'intenzione di lasciare l'incarico nell'Amministrazione Trump. "Ora che il mio periodo in qualità di Special Government Employee si avvia a conclusione, vorrei ringr ... 🔗Segnala msn.com

Elon Musk lascia l’amministrazione Trump - Elon Musk lascia il suo ruolo governativo di consigliere di punta del presidente americano Donald Trump dopo aver guidato gli sforzi per ridurre e riformare ... 🔗Secondo msn.com

Musk lascia il governo Usa: “Il mio incarico volge al termine, ringrazio Trump” - “Con il finire del mio periodo come ... il presidente Trump per l'opportunità di ridurre gli sprechi. La missione del Doge si rafforzerà nel tempo, diventando uno stile di vita per tutto il governo". 🔗Lo riporta tg24.sky.it

?? Fight EXPLODES between Musk & top Trump official | Another Day