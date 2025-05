Musk lascia il governo Usa | Ringrazio Trump per l’opportunità di ridurre gli sprechi

Elon Musk annuncia ufficialmente il suo allontanamento dal Dipartimento per l’efficienza governativa, ringraziando l'ex presidente Trump per l’opportunità di contribuire alla riduzione degli sprechi negli Stati Uniti. Scopri i dettagli di questa importante transizione e le implicazioni per il futuro dell’efficienza pubblica.

Elon Musk lascia ufficialmente la guida del Dipartimento per l’efficienza governativa. Il patron di Tesla e Space X lo ha confermato con un post sul suo social X. «Con il finire del mio periodo come funzionario speciale del governo, vorrei ringraziare il presidente Trump per l’opportunità di ridurre gli sprechi», ha scritto il miliardario. «La missione del Doge si rafforzerà nel tempo, diventando uno stile di vita per tutto il governo». Musk aveva iniziato ad allontanarsi dal suo lavoro alla Casa Bianca già da diverse settimane, spiegando di volersi concentrare a tempo pieno sulla gestione delle sue attività, tra cui Tesla e SpaceX. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Musk lascia il governo Usa: «Ringrazio Trump per l’opportunità di ridurre gli sprechi»

