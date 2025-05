Musk lascia il Doge e boccia il Big Beautiful Bill di Trump

Elon Musk annuncia il suo addio all’incarico nell’amministrazione Trump, ringraziandolo per l’opportunità di ridurre gli sprechi. Nel frattempo, Musk lascia il Dogecoin e boccia il “Big Beautiful Bill” di Trump, evidenziando il suo orientamento critico e indipendente in ambito politico ed economico.

Elon Musk conferma l’intenzione di lasciare l’incarico nell’Amministrazione Trump. “Ora che il mio periodo in qualità di Special Government Employee si avvia a conclusione, vorrei ringraziare il presidente Trump per l’opportunità di ridurre gli sprechi”, ha scritto in un post su X, riferendosi all’incarico che prevede un tempo massimo di 130 giorni. “La missione del . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Musk lascia il Doge e boccia il Big Beautiful Bill di Trump

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati - Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman. 🔗continua a leggere

