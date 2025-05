Musk ' il mio incarico volge al termine ringrazio Trump'

Al termine del mio incarico come funzionario speciale del governo, desidero ringraziare il presidente Trump per l'opportunità di contribuire a ridurre gli sprechi. La nostra missione si rafforzerà nel tempo, diventando un pilastro di stile di vita per tutto il governo, come afferma Elon Musk su X.

