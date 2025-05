Musk deluso lascia il governo | Il mio incarico volge al termine ringrazio Trump

Elon Musk annuncia su X che il suo incarico nel governo degli Stati Uniti è terminato, ringraziando Trump per l'opportunità. Il miliardario sottolinea che la sua missione di innovazione e riduzione degli sprechi continuerà con ancora più determinazione.

Usa poche parole e le affida al suo social X il miliardario Elon Musk per annunciare che il suo incarico nell'amministrazione statunitense è giunto al termine. "Con il finire del mio periodo come funzionario speciale del governo, vorrei ringraziare il presidente Trump per l'opportunità di ridurre gli sprechi. La missione del Doge si rafforzerà nel tempo, diventando uno stile di vita per tutto il. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Musk, deluso, lascia il governo: "Il mio incarico volge al termine, ringrazio Trump"

