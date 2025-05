Musk chiude i rubinetti a Trump cosa cambia per i repubblicani alle Midterm

Elon Musk ha annunciato la fine della sua gestione del progetto Doge e ha espresso alcune critiche sul recentissimo disegno di legge sulla spesa, lasciando intuire possibili ripercussioni politiche. Questo gesto potrebbe influenzare le strategie dei repubblicani alle imminenti elezioni midterm, modificando gli equilibrio di potere e le alleanze all’interno del panorama politico statunitense.

Elon Musk ha lasciato ufficialmente la guida del Doge, ringraziando come da copione l’amico Donald per «l’opportunità di ridurre gli sprechi» creando – su misura per lui – il dipartimento. Prima di congedarsi su X, Mr Tesla si era però tolto qualche masso dalla scarpa. «Sono rimasto deluso nel vedere il massiccio disegno di legge sulla spesa che aumenta il deficit di bilancio invece di ridurlo, e mina il lavoro che il team Doge sta facendo», ha attaccato in una intervista alla Cbs News. Il tweet con cui Elon Musk lascia il Doge. Ma non è solo il suo impegno in prima persona a venire meno. Dopo aver investito centinaia di milioni di dollari a sostegno di Donald Trump, Elon Musk ha fatto sapere di voler ridurre le donazioni a favore del Partito repubblicano. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Musk chiude i rubinetti a Trump, cosa cambia per i repubblicani alle Midterm

Elon Musk scaricato da Trump e anche Giorgia Meloni ora gli chiude la porta in faccia: Starlink Ko in Italia - RETROSCENA - Elon Musk, una volta icona indiscussa del mondo tech e politico, ora si trova in difficoltà. Dopo essere stato sostenuto da Trump e Giorgia Meloni, il suo impero, tra cui Starlink in Italia, sembra vacillare. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Elon Musk chiude i rubinetti ai repubblicani e punta su Tesla; Musk chiude i rubinetti a Trump, cosa cambia per i repubblicani alle Midterm; Elon Musk volta le spalle a Donald Trump ed esce dalla Casa Bianca, stop alle donazioni per salvare Tesla; Una corte federale americana ha sospeso una parte dei dazi di Trump. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Fine dell’era Musk a Washington: scontri, tagli e polemiche con Trump - L’addio di Musk segna la fine di un esperimento che ha diviso l’America politica e rilancia il dibattito su come (e se) la logica dell’innovazione privata possa davvero cambiare la macchina dello Stat ... 🔗msn.com scrive

Musk attacca la legge di Bilancio di Trump e lascia il Doge: si concentrerà sulle sue aziende - La luna di miele è già finita. Elon Musk lascia il Doge e molla Donald Trump, criticato per l’impostazione della legge di Bilancio. Una decisione con effetto praticamente immediato ma che il miliardar ... 🔗Scrive ilfattoquotidiano.it

Musk sgambetta Trump: 'Deluso' dal disegno di legge di spesa, 'il mio incarico volge al termine' - Intervista del miliardario alla Cbs. Poi, su X: 'La missione del Doge si rafforzerà, sarà uno stile di vita' (ANSA) ... 🔗ansa.it scrive

Trump, Biden è un nemico dello Stato