Musicalmente insieme Note di vita | alunni del liceo Empedocle portano allegria e speranza a Radioterapia

Gli alunni del liceo musicale Empedocle hanno portato gioia e speranza alla comunità ospedaliera di Agrigento, esibendosi presso l’Unità di Radioterapia dell’ospedale San Giovanni di Dio. Con il progetto "Musicalmente insieme... Note di vita", i giovani musicisti hanno regalato un momento di allegria, dimostrando che la musica può essere un potente strumento di conforto e speranza.

Hanno portato una "ventata" di musica - che molto spesso è anche speranza e allegria - all'unità operativa complessa di Radioterapia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Lo hanno fatto oggi, per "Musicalmente insieme. Note di vita", gli studenti del liceo musicale Empedocle.

“Musicalmente insieme… note di vita”: la musica dei licei siciliani trasforma gli ospedali in luoghi di cura più umani, tra concerti, giovani talenti e benessere per pazienti e personale sanitario - "Musicalmente insieme… note di vita" è un progetto che trasforma gli ospedali siciliani in spazi di cura umani attraverso la musica. 🔗continua a leggere

