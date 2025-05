Musica Tony Colombo torna live a Napoli con quattro date sold out al Palapartenope

Tony Colombo torna live a Napoli con quattro date sold out al Palapartenope, ritrovando i suoi fan dopo un anno e mezzo di assenza. Dopo l’anteprima a Catania, l’artista porta il suo show "T’aspetto fore ’o core..." sul palco napoletano, offrendoti un’esperienza musicale unica dal 29 maggio al 2 giugno.

Tony Colombo torna sui palcoscenici di tutta Italia per ritrovare i suoi fan dopo un anno e mezzo di assenza dalle scene. Dopo l’anteprima sul palco del Palaghiaccio di Catania la scorsa settimana, l’artista da giovedì 29 maggio e fino al 2 giugno (ad eccezione del 31 maggio) sarĂ in scena al Palapartenope di Fuorigrotta con “T’aspetto fore ’o core”, quattro appuntamenti andati immediatamente “sold out”. «Sicuramente sarĂ una grande emozione – afferma l’artista – e cercherò di trasmetterla al mio pubblico. Sono da sempre il cantante dell’amore: cercherò di regalare una serata indimenticabile in cui potrĂ scendere anche una lacrima, ma principalmente sorrisi, voglia di unione e di cantare tutti insieme a squarciagola. 🔗 Leggi su Ildenaro.it