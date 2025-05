Musica a Paestum una rassegna per gli istituti scolastici

La rassegna “Aule Armoniche – Musica di Insiemi” torna a Paestum per la sua terza edizione, offrendo un’importante occasione di formazione e esibizione per gli studenti degli istituti scolastici. Per tre giorni, presso il NEXT e Villa Salati di Capaccio Paestum, potrai scoprire performances di musica classica e moderna interpretate dalle Orchestre Verticali Territoriali Junior, un progetto dedicato ai giovani musicisti.

di Marco Milano Tre giorni di “ Aule Armoniche ” e “ Musica di Insiemi ” a Paestum. Al NEXT e a Villa Salati di Capaccio Paestum, t erza edizione della Rassegna “Aule Armoniche – Musica di InsiemI ”, rassegna di musica classica e moderna con protagoniste trentatré Orchestre Verticali Territoriali Junior (OVTJ), costituite da studenti dei licei musicali delle scuole secondarie di primo grado con percorsi musicali provenienti da ogni angolo della Regione Campania. Ideata e coordinata dalla rete dei licei musicali e dalla rete delle scuole secondarie di I grado con percorsi ad indirizzo musicale della Campania, in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, patrocinata dal c omune di Capaccio Paestum e in collaborazione con i Parchi archeologici di Paestum e Velia, la rassegna si arricchisce quest’anno della partecipazione di licei artistici e licei classici, che contribuiranno con installazioni e performance artistiche, rendendo l’evento un’esperienza culturale completa, capace di unire arti visive, performative e musica in un unico grande palcoscenico condiviso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

