Music Fest Perugia la grande musica classica in centro | il programma e le novità

Scopri il Music Fest Perugia, un appuntamento imperdibile dedicato alla grande musica classica nel cuore della città, con un programma ricco di novità e performance di livello internazionale. Oltre 60 studenti provenienti da tutto il mondo e 40 qualificati insegnanti dai principali conservatori e accademie globali renderanno questa edizione unica ed emozionante.

Attesi oltre 60 studenti di pianoforte, archi e voce da Stati Uniti, Canada, Giappone, Londra, Cina, Australia e Israele, 40 professori dai migliori conservatori e accademie del mondo (Juilliard school, Manhattan School of Music, Royal College of Music, Cleveland institute of Music.

Alla Cattolica il concerto della University of Georgia School of Music - Martedì 27 maggio, il campus di Piacenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ospiterà un concerto imperdibile degli studenti della rinomata University of Georgia School of Music, in visita in Italia per una masterclass. 🔗continua a leggere

