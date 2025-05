Musetti-Navone Roland Garros 2025 | orario tv programma streaming

Scopri il match di Lorenzo Musetti contro Mariano Navone al terzo turno di Roland Garros 2025, in programma domani alle 11:00 sul Suzanne Lenglen. Segui orari, programma TV e streaming per non perdere l’occasione di vedere il giovane talentuoso italiano impegnato a scrivere il suo cammino nel grande slam parigino.

Lorenzo Musetti vuole continuare a sognare in grande a Parigi e si presenterĂ in campo domani (alle ore 11.00, in apertura di programma) sul Suzanne Lenglen per affrontare Mariano Navone al terzo turno del Roland Garros 2025. In palio 100 punti per il ranking e soprattutto un posto agli ottavi contro il vincente del confronto tra Holger Rune e Quentin Halys. Bilancio in perfetta paritĂ nei precedenti scontri diretti tra Musetti e Navone, con l’azzurro che si è imposto proprio sui campi parigini per 7-6 6-3 ai sedicesimi di finale dei Giochi Olimpici 2024 mentre l’argentino aveva avuto la meglio sempre l’anno scorso per 7-5 6-1 nell’ultimo atto del Challenger di Cagliari (sempre sulla terra battuta). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti-Navone, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

