Museo Civico della Fraternita | mezzo secolo di storia e arte al via le celebrazioni

Il Museo Civico della Fraternita di Santa Eufemia a Foiano della Chiana festeggia nel 2025 il suo 50° anniversario, un importante traguardo di mezzo secolo di storia, arte e cultura. Le celebrazioni rappresentano un’occasione unica per riscoprire le preziose collezioni e il ruolo centrale di questa istituzione nel patrimonio locale.

Il Museo Civico di Santa Eufemia di Foiano della Chiana, conosciuto da molti anche come Museo della Fraternita, celebra nel 2025 il suo 50° anniversario. Un traguardo importante per una delle istituzioni culturali più significative del territorio, non solo per il valore delle collezioni custodite. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Museo Civico della Fraternita: mezzo secolo di storia e arte, al via le celebrazioni

