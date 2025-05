Musei d' estate | l' edizione di quest' anno sarà dedicata a Giancarlo Gentilini

Quest'estate, i musei di Treviso tornano a deliziare il pubblico con un'edizione speciale di "Musei d’estate", dedicata alla figura di Giancarlo Gentilini, noto come "lo Sceriffo". Un'occasione unica per scoprire la sua eredità culturale e vivere momenti di musica e cultura in un'atmosfera autentica e coinvolgente.

Lo "Sceriffo" Giancarlo Gentilini ha lasciato il segno anche sulla 22esima edizione di "Musei d’estate", la rassegna musicale promossa dal Comune di Treviso con la direzione dei Musei civici e realizzata da Asolo Musica - Veneto Musica, in collaborazione con CentroMarca Banca e Bellussi Spumanti. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Musei d'estate: l'edizione di quest'anno sarà dedicata a Giancarlo Gentilini

