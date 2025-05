Muoviti Italia | riforma on-demand per turismo business travel e aeroporti

Muoviti Italia è la piattaforma innovativa di riforma on-demand dedicata al settore del turismo, business travel e aeroporti, pensata per rispondere alle sfide della mobilità moderna. Durante la presentazione alla Camera dei Deputati, Andrea Giuricin ha evidenziato come questa iniziativa favorisca sinergie tra diversi settori economici, generando valore e efficienza nel trasporto.

Muoviti Italia si configura come una risposta innovativa alle sfide della mobilità on-demand, coinvolgendo molteplici settori dell'economia per creare sinergie capaci di generare valore. Durante la presentazione alla Camera dei Deputati, Andrea Giuricin, amministratore delegato di Tra Consulting e docente all'Università Milano Bicocca, ha sottolineato l'urgenza di affrontare le problematiche che affliggono questo ambito.

Mobilità, nasce alleanza ‘Muoviti Italia’ al servizio di cittadini, imprese e turismo - Oggi, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, è stata lanciata la coalizione ‘Muoviti Italia’, un’iniziativa che unisce diverse realtà con l’obiettivo di riformare profondamente la mobilità on-demand nel nostro Paese. 🔗continua a leggere

