Muore per salvare un amico lutto anche a Gerenzano

Tragedia a Gerenzano, dove si piange la perdita di Matteo Scarabelli, allenatore delle giovanili della Gerenzanese, scomparso durante un'escursione per salvare un amico. La sua famiglia e le comunità di Rescaldina e Marnate lo ricordano come un vero eroe.

Allenava a Gerenzano le Giovanili della Gerenzanese Matteo Scarabelli, il 51enne morto da eroe durante un’escursione con la famiglia, domenica scorsa, alle spettacolari Marmitte dei Giganti, nell’Ossola. Originario di Rescaldina e residente a Marnate (in Valle Olona), viene pianto da tre comunità , che nel pomeriggio di oggi 29 maggio hanno partecipato ai funerali. Matteo, escursionista . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Cerca Video su questo argomento: Muore Salvare Amico Lutto Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Marnate si ferma per l’ultimo saluto a Matteo Scarabelli: “È morto da eroe”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Muore per salvare un amico, lutto anche a Gerenzano - Allenava a Gerenzano le Giovanili della Gerenzanese Matteo Scarabelli, il 51enne morto da eroe durante un’escursione con la famiglia, domenica scorsa, ... 🔗Da ilnotiziario.net

Dramma in Sicilia, 17enne muore annegato: si era tuffato per salvare un amico - Il ragazzo, stando a una prima ricostruzione dell’accaduto fornita anche dalle persone presenti, sarebbe morto nel tentativo di salvare un amico in preda alle forti correnti del mare. 🔗Scrive fanpage.it

Palermo, Luca muore fra le onde a 22 anni: si era tuffato per salvare un amico in difficoltà - Annegato per salvare un amico in difficoltà. Luca Carollo, 22 anni, è morto ieri pomeriggio nel tratto di spiaggia fra Capaci e Carini (Palermo). Il giovane aveva provato a soccorrere un amico ... 🔗Si legge su ilmattino.it