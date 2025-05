Muore in scooter contro un furgoncino all’incrocio killer

Tragedia a Firenze: un uomo di 61 anni ha perso la vita in un incidente mortale allo storico incrocio tra viale Redi e via Doni, quando il suo scooter si è scontrato con un furgoncino. Scopri i dettagli di questa drammatica fatalità e le cause dell'incidente in questa tragica notte della città.

FIRENZE – Un grave incidente stradale ha scosso Firenze nel primo pomeriggio di oggi (29 maggio). Intorno alle 14,30, all’incrocio tra viale Redi e via Doni, uno scooter guidato da un uomo di 61 anni si è scontrato violentemente con un camioncino edile. L’impatto è stato fatale: nonostante i prolungati tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, l’uomo è deceduto sul posto. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è avvenuto in prossimità dell’incrocio regolato dal semaforo. La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti ma potrebbe essere stato provocato dal mancato rispetto della segnaletica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

