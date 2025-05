Municipio I Roma al via i centri estivi ricreativi inclusivi

Il Municipio I di Roma implementa i centri estivi ricreativi inclusivi (Crei), un'iniziativa dedicata all’inclusione e al divertimento di bambini e ragazzi, grazie a una collaborazione tra le istituzioni e le associazioni locali. Questa novità mira a promuovere un’estate sicura, educativa e accessibile a tutti, favorendo il benessere e l’integrazione dei giovani del territorio.

(Adnkronos) – Il Municipio Roma I Centro annuncia l'avvio ufficiale dei Crei, i centri estivi ricreativi inclusivi grazie a un'azione sinergica tra l'assessorato alla Cultura, Politiche Educative, Giovanili e Sport, guidato da Giulia Silvia Ghia, e l'assessorato alle Politiche Sociali, affidato a Claudia Santoloce. Un progetto pensato per garantire diritti e inclusione durante i mesi .

C'è un municipio di Roma che ha esposto la bandiera della Palestina - Nel II municipio di Roma, la bandiera della Palestina è stata esposta sulla sede istituzionale, una decisione presa durante la seduta consiliare del 15 maggio.

