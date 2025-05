Multe la tenaglia del 1 giugno | ecco cosa cambia

A partire dal 1° giugno, in Italia entreranno in vigore controlli stradali più rigorosi e tecnologicamente avanzati, con l'accesso diretto al CED del Ministero dell’Interno. Scopri cosa cambia e come queste novità influenzeranno le multe e le verifiche stradali per automobilisti e motociclisti.

Più rigidi e avanzati i controlli stradali in Italia a partire da domenica 1 giugno. Oltre ai documenti tradizionali, ovvero patente e libretto, le forze dell'ordine potranno avere accesso diretto e sistematico anche al CED, il Centro Elaborazione Dati del Ministero dell’Interno. Si tratta di una banca dati informatica che raccoglie informazioni su veicoli e conducenti. E da giugno in poi ogni controllo stradale permetterà agli agenti di accedere in tempo reale a questi dati. L'unica cosa da fare sarà digitare la targa del veicolo. Gli agenti potranno così verificare non solo l’identità del conducente o la proprietà del mezzo, ma anche lo stato dell’assicurazione, l’avvenuta revisione, la presenza di fermi amministrativi e altre irregolarità spesso difficili da individuare con i soli documenti cartacei. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Multe, la "tenaglia" del 1° giugno: ecco cosa cambia

