Multato il fantasma sporcaccione Arcidiacono | Speriamo che adesso contribuisca a vivere in un luogo più pulito

Grazie alle telecamere di videosorveglianza, il fantasma sporcaccione arcidiacono è stato finalmente individuato e multato, promettendo di contribuire a un ambiente più pulito. Se non fosse stato per queste immagini, sembrava incredibile che si trattasse di una persona in un costume, ma ora si spera in un comportamento più responsabile.

Se non fosse stato per le telecamere di video-sorveglianza qualcuno nel buio avrebbe persino potuto credere che si potesse trattare di un fantasma. Ma sotto quella figura che cammina coperto da un lenzuolo bianco s’intravedono pantaloni e scarpe da tennis; poi all’improvviso ecco spuntare dal lenzuolo un sacchetto di plastica verde, il fantasma lo adagia . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Multato il fantasma sporcaccione, Arcidiacono: “Speriamo che adesso contribuisca a vivere in un luogo più pulito”

Monreale, si veste da “fantasma” per gettare i rifiuti illecitamente: multato grazie alla videosorveglianza - A Monreale, i residenti hanno segnalato episodi di abbandono illegale dei rifiuti, con alcuni cittadini che si vestono da "fantasma" per nascondersi durante queste azioni. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Multato Fantasma Sporcaccione Arcidiacono Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

"Fantasma" getta rifiuti illegalmente, filmato e multato - Ma sotto quella figura che cammina coperto da un lenzuolo bianco s'intravedono pantaloni e scarpe da tennis; poi all'improvviso ecco spuntare dal lenzuolo un sacchetto di plastica verde, il fantasma ... 🔗Riporta ansa.it

Il video del “fantasma” che getta i rifiuti per strada: ma (nonostante il lenzuolo) è stato riconosciuto e multato - È successo a Monreale dove lo “sporcaccione” è stato beccato grazie ai sistemi di videosorveglianza ... 🔗Scrive lasicilia.it