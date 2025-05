Multa di 30mila euro con diffida a Calabria per il caso ultras

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato Davide Calabria con una multa di 30.000 euro e diffida, nel quadro delle indagini sui rapporti con gli ultras. Questa decisione evidenzia la fermezza delle autorità sportive contro comportamenti non consentiti nel calcio calabrese. Scopri i dettagli di questa importante vicenda.

Il Tribunale Federale Nazionale ha irrogato a Davide Calabria la sanzione di 30mila euro di ammenda con diffida per il caso dei rapporti con. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

