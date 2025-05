Ms Marvel – Stagione 2 | primo importante aggiornamento in due anni dall’attore dell’MCU

L'attesa per la stagione 2 di Ms. Marvel si fa più intensa, segnando il primo importante aggiornamento in due anni dall'attore protagonista dell'MCU. Dopo il successo della prima stagione durante la Fase 4, i fan sono curiosi di scoprire le novità sui prossimi sviluppi di questa amata eroina Marvel.

Dopo la prima della serie durante la Fase 4, uno dei protagonisti della serie Marvel Cinematic Universe ha condiviso un nuovo aggiornamento sulla possibilità di una seconda stagione di Ms. Marvel. Una delle nuove eroine più apprezzate dell’ MCU negli ultimi anni è Kamala Khan, alias Ms. Marvel, interpretata da Iman Vellani, che ha recitato nella sua serie solista prima di approdare sul grande schermo in The Marvels. Ma anche se Kamala non è più apparsa nell’ MCU dal 2023, ci sono ancora dubbi sul fatto che la seconda stagione di Ms. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

