Movie Look Addicted | i migliori look da copiare dalle protagoniste di And Just Like That 3

Scopri i look più iconici di "And Just Like That" da copiare subito, tra outfit glamour e tinte audaci che catturano l’essenza di Manhattan. La terza stagione torna a sorprendere con scelte di stile estreme e irresistibili, perfette per ispirare il tuo modo di vestire con stile e personalità.

Dopo un’attesa lunga quasi due anni a pesare sul cuore, la fatidica terza stagione di And Just Like That è tra noi e, con essa, l’ennesima sequela di estreme quanto folli scelte di stile a colorare le strade di Manhattan. Se gli episodi precedenti ci avevano regalato enormi soddisfazioni tra capi statement, Manolo in ogni variante colore, scenografiche gonne in tulle a rievocare quella originale, clutch bag stravaganti e continui omaggi al mitico guardaroba d’archivio di Carrie Bradshaw, qualche piccola anticipazione di ciò che ci aspetta è emersa dal set di mese in mese solleticandoci la curiosità. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Movie Look Addicted: i migliori look da copiare dalle protagoniste di “And Just Like That 3”

