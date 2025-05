Movida ma con giudizio Il protocollo di Vimercate | più controlli e telecamere

Vimercate introduce un protocollo di movida con maggiori controlli e telecamere per garantire divertimento sicuro e responsabile. Fino al 31 ottobre, i vigili estendono l’orario di servizio nel fine settimana, monitorando eventi e grandi happening come la Notte medievale e quella dello sport, per una città più sicura e vivace.

Controlli sulla movida, anche quest’anno Vimercate allunga l’orario di servizio dei vigili fino all’una nel fine settimana, il terzo turno andrà avanti fino al 31 ottobre. Sotto la lente, anche i grandi eventi che richiamano pubblico dal circondario, dalla Notte medievale a quella dello sport. Straordinari dedicati ai posti di blocco e alle verifiche nei locali: la Giunta ha appena licenziato il nuovo piano sicurezza firmato dal comandante Vittorio De Biasi, che ricalca lo schema del passato. Dal 2022 il Comune ha firmato un protocollo di intesa sul tema con la Prefettura e "le misure di oggi sono frutto di quell’accordo", spiega l’Amministrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Movida ma con giudizio. Il protocollo di Vimercate: più controlli e telecamere

Movida sicura: a Vimercate polizia locale in strada fino all'una di notte - Fino al 31 ottobre, Vimercate intensifica la movida sicura con la polizia locale in strada fino all'una di notte.

