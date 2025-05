Motori Ennesimo Trionfo per l’irpino Fred Ragno | primo di categoria allo Slalom di Viggiano

Fred Ragno, giovane talento irpino della scuderia Power Car Competition, conquista il primo posto nella categoria N2000 allo Slalom “Città di Viggiano”, quarta prova della stagione. Un trionfo che conferma il suo talento e la sua crescita nel panorama degli sport motoristici italiani.

Nuovo successo sportivo per Fred Ragno, giovane pilota irpino in forza alla scuderia Power Car Competition. Alla sesta edizione dello Slalom “Città di Viggiano”, gara nazionale ACI Sport disputata in provincia di Potenza, Ragno ha conquistato il primo posto nella classe N2000, dominando anche il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it