MotoGP Jorge Martin criptico | Lascio l’Aprilia ma prolungo il periodo di prova Un comunicato con poca chiarezza

Jorge Martin sembra intenzionato a lasciare l’Aprilia a fine stagione, ma il suo comunicato ufficiale ha lasciato alcuni punti ancora poco chiari, alimentando i sospetti di un prolungamento del periodo di prova. Scopri gli ultimi aggiornamenti sulla situazione contrattuale del campione del mondo e le possibili implicazioni per la Motogp.

Jorge Martin lascerà molto probabilmente l’Aprilia a fine anno, dopo una sola stagione di collaborazione. Dopo le varie indiscrezioni delle ultime settimane, il Campione del Mondo in carica ha deciso infatti di uscire allo scoperto pubblicamente tramite un comunicato in cui conferma la sua volontà di recedere dal contratto che lo lega alla casa di Noale liberandosi così già nel 2026. “ Vorrei condividere con i fan, i media e le persone che seguono la mia carriera una spiegazione chiara a proposito della mia situazione con Aprilia. Io non ho mai violato il contratto. Quando abbiamo firmato, ho concordato con Aprilia che, se non si fossero verificate determinate condizioni, avrei avuto il diritto di decidere il mio futuro per il 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin criptico: “Lascio l’Aprilia, ma prolungo il periodo di prova”. Un comunicato con poca chiarezza

