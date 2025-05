MotoGP gravissimo infortunio per Luca Marini Cade a Suzuka è in ospedale con fratture e pneumotorace

Grave incidente per Luca Marini durante una sessione di test a Suzuka: il pilota MotoGP è stato trasportato in ospedale con fratture e pneumotorace dopo una caduta. Le sue condizioni sono ora sotto monitoraggio, mentre i fan sperano in una pronta ripresa.

Luca Marini si è gravemente infortunato nella giornata di mercoledì 28 maggio, cadendo sul circuito di Suzuka, dove stava svolgendo una sessione di test in vista della 8 ore, gara Endurance molto sentita in Giappone. Vi dovuto partecipare, nel primo weekend di agosto, in sella a una Honda CBR1000 in equipaggio con Johann Zarco e Takumi Takahashi. Non sarà in pista, perché le conseguenze patite in un violento incidente dalla dinamica ancora ignota presuppongono tempi di recupero lunghissimi. In un comunicato ufficiale, HRC spiega che il centauro italiano ha riportato uno pneumotorace, fratture allo sterno e alla clavicola sinistra, la lussazione dell’anca sinistra e una lesione ai legamenti del ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, gravissimo infortunio per Luca Marini. Cade a Suzuka, è in ospedale con fratture e pneumotorace

MotoGp, grave incidente per Luca Marini nei test della 8 ore di Suzuka: ricoverato con fratture, lussazione dell’anca e pneumotorace - Luca Marini, pilota ufficiale della Honda, è stato coinvolto in un grave incidente durante i test della 8 Ore di Suzuka. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

MotoGP 2025. Grave infortunio per Luca Marini a Suzuka, ha avuto un incidente in pista; MotoGP, grave infortunio per Luca Marini: fratture multiple e danni ai legamenti. Il fratello di Valentino Rossi sui social: «Vi tengo aggiornati; ULTIM’ORA: grave infortunio per Luca Marini, multiple fratture per l’italiano; MotoGP | Infortunio per Luca Marini: brutto incidente durante i test della 8 Ore di Suzuka. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

MotoGP, gravissimo infortunio per Luca Marini. Cade a Suzuka, è in ospedale con fratture e pneumotorace - Luca Marini si è gravemente infortunato nella giornata di mercoledì 28 maggio nel circuito di Suzuka, dove stava svolgendo una sessione di test in vista ... 🔗Secondo oasport.it

Luca Marini, chi è "Maro", il fratello di Valentino Rossi? Età, carriera, le gare, l’amore per Marta, la figlia e la passione per la MotoGP - Durante un test sulla pista giapponese di Suzuka, in vista della 8 Ore, il pilota MotoGP, Luca Marini, è finito a terra riportando gravi infortuni: fratture, lussazioni e uno pneumotorace. 🔗Lo riporta msn.com

MotoGP 2025. Grave infortunio per Luca Marini a Suzuka, ha avuto un incidente in pista - Il pilota HRC era in Giappone per provare la Honda in vista di una sua eventuale partecipazione alla 8 Ore di Suzuka ... 🔗Scrive moto.it

il PEGGIOR INCIDENTE della MIA VITA?????