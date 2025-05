Motociclista investe 58enne in bici e scappa | caccia al pirata della strada

Un motociclista ha investito accidentalmente un ciclista di 58 anni durante un incidente lungo la strada del Sasseto tra Montecorona e Pierantonio, per poi scappare senza soccorrerlo. La fuga del presunto pirata della strada ha scatenato una caccia all’uomo a tutela della vittima, attualmente ricoverata in ospedale con gravi ferite.

Un sinistro stradale è avvenuto ieri lungo la strada del Sasseto, tra Montecorona a Pierantonio. Un motociclista ha investito un ciclista di 58 anni per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso.La vittima si trova ricoverata in ospedale con gravi lesioni. La notizia è riportata da Il Corriere. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Motociclista investe 58enne in bici e scappa: caccia al pirata della strada

