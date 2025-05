Motociclismo il pratese Pagano quarto nella Yamaha R3 Cup

Prato, 29 maggio 2025 -¬†Lorenzo Dalla Porta √® indubbiamente il massimo rappresentante del motociclismo a Prato: il pilota di Montemurlo, campione del mondo Moto3 nel 2019, √® sceso in pista in nove stagioni del Motomondiale (dal 2015 al 2023) ed ancora oggi continua a gareggiare nel Campionato Italiano Velocit√†. Ma da qualche anno, c'√® a quanto pare un giovanissimo che tenter√† di seguirne le orme: si chiama Tommaso Pagano e a breve spegner√† quindici candeline.¬†Come Lorenzo, anche questo adolescente pratese ha iniziato da bambino correndo sulle minimoto ed attualmente corre nel campionato Yamaha R3 Cup con il Team Mandatori Racing gestito da Federico Mandatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Motociclismo, il pratese Pagano quarto nella Yamaha R3 Cup

