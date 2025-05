Mostra Tesori dei Faraoni | l' arte egizia arriva alle Scuderie del Quirinale

Scopri i tesori sorprendenti dell'arte egizia al Quirinale, dove le meraviglie dei faraoni prendono vita in un'esposizione unica. Un viaggio tra passato e presente, che collega il Museo Egizio del Cairo alle scuderie del Quirinale a Roma, portando alla luce il fascino senza tempo dell'antico Egitto.

Non sono nemmeno le 7 del mattino quando il linguaggio dei clacson sveglia piazza Tahrir e la città riprende la sua vitalissima esistenza, mentre a pochi metri nelle affascinanti sale dedicate a Tuya nel Museo Egizio si intreccia un filo che unisce due luoghi simbolo tra Il Cairo e piazza del Quirinale a Roma. È una strada che passa dall'antico Egitto a riannodare le diplomazie dei due paesi attraverso la cultura, dando vita ad una mostra che si annuncia eccezionale e che è stata presentata oggi al Cairo. Dal 24 ottobre 2025 al 3 maggio 2026 le Scuderie del Quirinale ospiteranno Tesori dei Faraoni, la mostra con la maggiore durata mai realizzata nel museo che punta a superare i 600 mila visitatori di quella record dedicata a Caravaggio nel 2010. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mostra Tesori dei Faraoni: l'arte egizia arriva alle Scuderie del Quirinale

