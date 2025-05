Mostra d' arte e degustazioni di vino bio alla Fattoria San Vito

Vieni a scoprire l'arte tra i filari e i sapori autentici della natura alla Fattoria San Vito, sabato 7 giugno. Un'occasione unica per gustare vini biologici, partecipare a workshop creativi e ammirare una spettacolare mostra d'arte immersi tra vigneti e oliveti.

Arte tra i filari e sapori autentici: sabato 7 giugno alla Fattoria San Vito una giornata tra acquerelli e degustazioni Mostra d'arte, workshop e merenda nell’oliveta per celebrare la bellezza della natura e del vino naturale Una giornata immersi tra vigneti e olivi, circondati dai colori. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Mostra d'arte e degustazioni di vino bio alla Fattoria San Vito

Le avanguardie a Roma, una mostra racconta due decenni d'arte - La galleria Antonacci Lapiccirella di via Margutta a Roma ospita la mostra "1950 - 1970. Due decenni di Arte a Roma", un progetto che esplora la vivace scena delle avanguardie nella Capitale. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Mostra D Arte Degustazioni Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Dimore storiche, degustazioni, musica ed escursioni: gli eventi del weekend; Bagheria si Trasforma in un'Agorà di Arte, Spettacolo e Cultura con la II Edizione di Agorà ; Toscanello d'Oro 2025; Pisa celebra il 60° anniversario della morte di Antonio Ligabue con la mostra 'Il ruggito dell’anima'. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Pietrasanta, apre la mostra di collettiva di scultura ‘L'essere umano’ - È visitabile fino al 13 luglio al Centro Arte Mariella Poli, ci saranno proiezione di film, confronti-incontri-dibattiti su libri, conferenze, degustazioni, musica e intrattenimento ... 🔗Secondo msn.com

Continua la mostra “Natura e Vita – Daniele Fissore” a Cherasco e a Busca con gli eventi collaterali - Oltre tremila visitatori per l’esposizione su due sedi, aperta fino al 22 giugno. In programma anche eventi tra passeggiate, degustazioni e visite guidate, per un’esperienza immersiva nel paesaggio e ... 🔗Secondo targatocn.it

TÖCO al Baradello: mostra + degustazione comasco-giapponese e cerimonia del tè - LE OPERE: DALL’ARTE PITTORICA ALL’ARTE TESSILE Compongono ... visita privata alla mostra con degustazione di eccellenze culinarie di Italia e Giappone Domenica 1 giugno: Cerimonia del ... 🔗Scrive ciaocomo.it