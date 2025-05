Mosca | nessun incontro fra Putin e Trump

Attualmente, non sono previsti incontri tra il presidente russo Putin e l’ex presidente americano Trump, come confermato dal portavoce del Cremlino. Non ci sono piani ufficiali per un colloquio tra i due leader, anche in seguito alle recenti discussioni a Istanbul.

14.21 Non è previsto alcun nuovo colloquio fra il presidente russo Putin e l'omologo Usa Trump. Così il portavoce del Cremlino. "Non ci sono ancora piani del genere", ha detto Peskov rispondendo alla domanda su un eventuale incontro dei due leader, sullo sfondo dei nuovi colloqui a Istanbul. Mosca ha proposto una seconda sessione di colloqui diretti, il 2 giugno,e Kiev ha chiesto di conoscere i contenuti del memorandum russo sulla paca. "Questa non è una richiesta costruttiva", dice il Cremlino, che l'ha rifiutata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

A Istanbul arrivata la delegazione russa senza Putin (e Trump) | Zelensky deciderà cosa fare dopo l'incontro con Erdogan - A Istanbul è giunta la delegazione russa, ma senza Putin. Zelensky attende di decidere le prossime mosse dopo l'incontro con Erdogan.

