Mosca palazzo danneggiato dai resti di un drone ucraino abbattuto

Un palazzo nel sud-ovest di Mosca è stato danneggiato dai resti di un drone ucraino abbattuto, secondo il sindaco Sergei Sobyanin. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e l’edificio ha subito danni minimi, mentre il ministero della Difesa russo annuncia di aver abbattuto 48 droni ucraini in un’operazione notturna.

I detriti caduti da un drone ucraino distrutto hanno colpito un condominio nel sud-ovest di Mosca, ha detto giovedì il sindaco Sergei Sobyanin. Nessuno è rimasto ferito nell’attacco e l’edificio non ha subito danni gravi, ha detto. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato giovedì di aver distrutto 48 droni ucraini durante la notte, di cui tre nella regione di Mosca. I media russi hanno anche riferito che detriti sono caduti nel sobborgo di Odintsovsky, a ovest di Mosca. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mosca, palazzo danneggiato dai resti di un drone ucraino abbattuto

Ucraina, drone russo colpisce un minibus di civili a Bipilonia: 9 morti e 4 feriti. “Cinico crimine di guerra”. Putin invita la Lega Araba a Mosca - Un attacco aereo russo ha colpito un minibus di civili vicino a Bilopillia, causando 9 morti e 4 feriti. 🔗continua a leggere

