Morto in auto sull’A11 Il dolore dei colleghi | | Siamo sconvolti

La tragica morte di Franco Manetti, coinvolto in un incidente sull'A11, ha lasciato sgomenti i suoi colleghi e la comunità di Sesto. Uomo dedito al lavoro e altamente competente, il suo scomparsa rappresenta una perdita profonda per chi lo conosceva e lavorava con lui.

Un uomo dedito al lavoro ed estremamente competente nel suo campo. Così i professionisti che si sono trovati a lavorare con lui ricordano Franco Manetti, il 59enne morto martedì pomeriggio sull' A11 tra i caselli di Prato est e Prato ovest in direzione Pisa. La conferma dell'identità della vittima ha provocato un grande dolore a Sesto dove Manetti era molto conosciuto anche per la sua attività come fabbro: con il fratello Marcello era infatti titolare di una ditta, la " Manetti Silvano e C. S.n.c. " in via Lino Chini, fondata dal padre Silvano che si occupava di lavori di carpenteria meccanica, tornitura e fresatura di metalli in genere.

Tragico incidente sull'A11 tra Prato Est e Prato Ovest: un morto e traffico in tilt - Un tragico incidente si è verificato oggi sull'autostrada A11, tra Prato Est e Prato Ovest, causando un morto e un pesante blocco del traffico.

