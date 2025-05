Morto Gaetano Gazzoli patron del Gran premio di Capodarco | ciclismo in lutto

Il mondo del ciclismo piange la scomparsa di Gaetano Gazzoli, stimato patron del Gran Premio di Capodarco, scomparso il 29 maggio 2025. Una perdita grande per lo sport, che ricorderĂ sempre il suo impegno e il suo amore per le due ruote, accompagnato dal sorriso tipico di chi viveva con passione questa disciplina.

Fermo, 29 maggio 2025 – ChissĂ se in cielo ci si può salire in bicicletta, se si può Gaetano Gazzoli è giĂ in sella alle due ruote che hanno accompagnato la sua vita. Se n’è andato proprio nel giorno dei funerali di Don Franco Monterubbianesi il patron del Gran premio ciclistico di Capodarco, appassionato e sorridente sempre, per nulla fiaccato da una brutta malattia che ha affrontato negli ultimi mesi. Era uscito dall’ospedale dopo un lungo ricovero proprio pochi giorni fa, oggi il peggioramento e l’addio, a poche settimane dalla partenza della 53° edizione della gara ciclistica che Gaetano amava e organizzava con passione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it