Morto Ed Gale | aveva interpretato Chucky nel cult La bambola assassina

Addio a Ed Gale, attore noto per aver interpretato Chucky nella celebre saga horror "La bambola assassina". La star di "Balle spaziali" e "Polar Express" si è spento a 61 anni in un hospice di Los Angeles, lasciando un'imponente eredità nel mondo del cinema e dell'horreur.

La star di Balle spaziali e Polar Express aveva 61 anni ed era conosciuto soprattutto per aver partecipato alla celebre saga horror. Ed Gale, attore conosciuto principalmente per aver interpretato Chucky in La bambola assassina nel 1988, è scomparso all'età di 61 anni. Gale è morto il 27 maggio in un hospice di Los Angeles. La causa del decesso dell'attore non è stata resa nota ma la notizia è stata diffusa pubblicamente sui media da TMZ ed è stata confermata con un messaggio su Facebook dalla nipote. Il saluto social a Ed Gale de La bambola assassina Kayse Gale ha ricordato così lo zio:"Ed fece l'autostop fino in California quando aveva vent'anni, con 41 dollari in tasca e un sogno, e non . 🔗 Leggi su Movieplayer.it