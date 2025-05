Morto a 62 anni Nicola Zanelli vicecomandante Nato in Afghanistan

Addio al generale Nicola Zanelli, morto a 62 anni. Originario dell'Afghanistan e figura di spicco delle Forze speciali italiane, Zanelli aveva dedicato la sua vita al servizio internazionale, affrontando con coraggio la malattia che lo ha colpito pochi mesi fa.

(Adnkronos) – Addio al generale di Corpo d’armata Nicola Zanelli: aveva 62 anni. Pochi mesi fa la scoperta della malattia, si legge sul Resto del Carlino, il decesso ieri all’Hospice di Montericco (Reggio Emilia). Cresciuto sull'Appennino reggiano, è stato una figura centrale delle Forse speciali italiane partecipando a numerose missioni internazionali. Nel 1993 ha comndato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

