Morto a 62 anni il generale dei parà Nicola Zanelli | era comandante delle forze speciali dell’Esercito

È deceduto all'età di 62 anni il generale Nicola Zanelli, comandante delle forze speciali dell'esercito e figura di spicco nelle missioni internazionali. La sua scomparsa, annunciata dalla famiglia, rappresenta una perdita significativa per il mondo militare e le forze paracadutiste italiane.

È morto all’età di 61 anni Nicola Zanelli, generale paracadutista di Corpo d’armata che ha partecipato a numerose missioni internazionali nel corso dei suoi 43 anni di servizio. Il decesso è stato reso noto da sua moglie, Romana, ed è avvenuto per le conseguenze di una malattia scoperta pochi mesi fa, che aveva portato al suo ricovero in un hospice a Reggio Emilia. Nato a Felina (Reggio Emilia) e cresciuto sull’Appennino reggiano, Zanelli è stato una figura chiave della difesa italiana: tra il 1982 e il 1986 ha studiato all’ Accademia Militare di Modena, prima di avviare la propria carriera nel 9° Battaglione d’assalto paracadutisti “ Col Moschin ” a Livorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto a 62 anni il generale dei parà Nicola Zanelli: era comandante delle forze speciali dell’Esercito

