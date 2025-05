Mortegliano ha un nuovo supermarket inaugurato il Conad Spesa Facile

A Mortegliano apre il nuovo Conad Spesa Facile in via Cividale 16, offrendo un punto vendita moderno e facile da raggiungere per la comunità locale. L'inaugurazione, alla presenza di importanti rappresentanti istituzionali e della famiglia Conad, rappresenta un importante investimento in servizi e qualità per i residenti della zona.

Taglio del nastro a Mortegliano per il nuovo Conad Spesa Facile, in via Cividale 16. Presenti il sindaco, Roberto Zuliani, l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta, il consigliere regionale Mauro Di Bert, il parroco di San Pietro e Paolo, monsignor Giuseppe Faldutti, e i soci della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Mortegliano ha un nuovo supermarket, inaugurato il Conad Spesa Facile

Cerca Video su questo argomento: Mortegliano Ha Nuovo Supermarket Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Conad inaugura il nuovo Spesa Facile a Mortegliano: focus su convenienza e prodotti locali; Conad inaugura a Mortegliano, taglio del nastro per lo Spesa Facile; Conad apre a Mortegliano il nuovo Spesa Facile con servizi innovativi; Conad inaugura a Mortegliano, taglio del nastro per lo Spesa Facile. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne