Morte Martina Carbonaro l' ultimo video con l' ex Alessio Tucci | le immagini che incastrano il giovane

Scopri gli ultimi momenti di Martina Carbonaro e Alessio Tucci, catturati in esclusiva dal Tg1 lungo Corso Garibaldi ad Afragola. Le immagini emergono come un elemento chiave nella tragica vicenda della ragazza di 14 anni, offrendo un'inedita prospettiva sugli eventi recenti.

Nei frame di un video sono contenuti gli ultimi momenti in cui Martina Carbonaro e Alessio Tucci sono stati immortalati insieme. Le immagini, mostrate in esclusiva dal Tg1, mostrano Alessio e Martina in strada, in corso Garibaldi ad Afragola, non lontano da una nota yogurteria che la 14enne. 🔗 Leggi su Napolitoday.it