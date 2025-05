Morte Maradona annullato il processo | ecco perché

Il processo sulle cause della morte di Diego Maradona è stato ufficialmente annullato, una decisione che mette fine alle accuse di negligenza rivolte a sette professionisti sanitari. Questa svolta rappresenta un importante passo nel caso della leggenda del calcio argentino, attirando comunque molta attenzione sul suo tragico destino.

Un tribunale argentino la deciso l’annullamento del processo sulle cause della morte della leggenda del calcio Diego Armando Maradona. Il processo vedeva imputati sette professionisti sanitari, accusati di negligenza nella morte del campione argentino. La decisione rappresenta l’ultimo, drammatico sviluppo in un processo che ha attirato l’attenzione del Paese e del mondo del calcio per oltre due mesi. Una dei giudici si è ritirata: si era prestata per documentario. Il colpo di scena è arrivato dopo che uno dei tre giudici ha rinunciato al proprio incarico in seguito alle polemiche sulla sua partecipazione a un documentario in preparazione sulla vicenda. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Morte Maradona, annullato il processo: ecco perché

Processo per la morte di Diego Maradona, la figlia del Pibe de Oro non ci sta: «Abbiamo vissuto una messa in scena» - Il processo per la morte di Diego Maradona continua a sollevare polemiche. La figlia del leggendario calciatore accusa: «Abbiamo vissuto una messa in scena». 🔗continua a leggere

