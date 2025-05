Morte di Martina a 14 anni | il padre del presunto omicida chiede scusa al mondo Giorgia Meloni | Fare di più tutti insieme

Tragedia ad Afragola, dove la morte di Martina a soli 14 anni ha sconvolto la comunità. Il padre del presunto omicida, Domenico Tucci, si scusa pubblicamente, chiedendo a tutti di fare di più e di unirsi contro la violenza sulle donne. Un dramma che invita a riflettere sull’importanza di contrastare i femminicidi e di sensibilizzare la società.

"Chiedo scusa a tutti, non ce lo saremmo mai aspettati, siamo distrutti. Mio figlio è un bravo ragazzo, Martina è stata come una figlia per me e mia moglie. Chiedo scusa a tutto il mondo". Nella città di Afragola ancora sotto choc per il femminicidio della 14enne Martina Carbonaro, risponde ai giornalisti Domenico Tucci, il papà di Alessio, il 19enne che ha ucciso a colpi di pietra la ex fidanzata