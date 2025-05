Morte di Maradona salta il processo | un giudice filmava senza permesso

Il processo per la morte di Diego Armando Maradona salta nuovamente: il tribunale di San Isidro ha annullato la condanna di otto sanitari, causa di un video non autorizzato e di nuove indagini. Ora si ripartirĂ da zero per chiarire le responsabilitĂ e le cause della scomparsa del celebre calciatore.

Tutto da rifare il processo per individuare cause e colpevoli della morte di Diego Armando Maradona. Il tribunale di San Isidro, una cittĂ nella provincia di Buenos Aires, ha disposto l’annullamento del procedimento che aveva portato alla condanna di otto operatori sanitari per omicidio colposo aggravato dalla negligenza. La decisione è stata maturata dopo che all’interno dello stesso tribunale era scoppiato uno scandalo per la pubblicazione di un documento non autorizzato dove emergeva un palese conflitto di interesse tra un giudice e le persone coinvolte nella causa. Una dei tre giudici che doveva valutare il caso è stata sorpresa mentre, all'interno dell'aula, faceva delle riprese vietate per girare un documentario di cui era protagonista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Morte di Maradona, salta il processo: un giudice filmava senza permesso

Processo per la morte di Diego Maradona, la figlia del Pibe de Oro non ci sta: «Abbiamo vissuto una messa in scena» - Il processo per la morte di Diego Maradona continua a sollevare polemiche. La figlia del leggendario calciatore accusa: «Abbiamo vissuto una messa in scena». 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Morte Maradona Salta Processo Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il processo sulla morte di Maradona rischia l'annullamento per lo scandalo documentario; Processo Maradona verso l'annullamento: «La giudice si è venduta per un documentario milionario»; I migliori calciatori della storia, 3 i grandi giocatori argentini nella top 10 Iffhs; Processo Maradona: sospensione per presunte irregolaritĂ di un giudice. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Morte Maradona, annullato il processo: ecco perché - Un tribunale argentino la deciso l'annullamento del processo sulle cause della morte della leggenda del calcio Diego Armando Maradona. 🔗Riporta msn.com

Morte Maradona, annullato il processo: i motivi della decisione - La scelta è stata annunciata dal giudice Maximiliano Savarino, uno dei tre membri del tribunale: ecco il perché ... 🔗Si legge su tuttosport.com

Maradona, annullato il processo sulla sua morte: uno dei giudici coinvolto nella realizzazione di un documentario non autorizzato - Novità nel processo per la morte di Diego Armando Maradona. A seguito dello scandalo sulla realizzazione di un documentario non autorizzato che coinvolge uno dei tre membri ... 🔗Da msn.com