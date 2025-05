Morte Chiara Jaconis non imputabile il 13enne lanciò la statuetta a Napoli

La Procura minorile di Napoli ha concluso le indagini sulla tragica morte di Chiara Jaconis, colpita da una statuetta caduta da un balcone a Napoli mentre era in vacanza. È emerso che il responsabile potrebbe essere un 13enne non imputabile, con precedenti di lanci di oggetti, suscitando molte riflessioni sulla responsabilità e la gestione di comportamenti pericolosi.

(Adnkronos) – La Procura minorile di Napoli ha chiuso le indagini sulla morte di Chiara Jaconis, la trentenne di Padova colpita da una pesante statuetta caduta da un balcone mentre si trovava in vacanza a Napoli con il fidanzato domenica 15 settembre 2024. Il responsabile sarebbe un 13enne che già in passato avrebbe lanciato oggetti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

