Morte Chiara Jaconis non imputabile il 13enne che lanciò la statuetta giù dal balcone a Napoli

La tragica morte di Chiara Jaconis, il 13enne napoletano che lanciò una statuetta dal balcone, ha suscitato grande sconcerto. L'adolescente coinvolto, già noto per lanci di oggetti precedenti, non è imputabile a causa della sua età, evidenziando le delicate sfide della giovane età in situazioni di rischio.

Il responsabile sarebbe un 13enne che già in passato avrebbe lanciato oggetti dal balcone di casa ma che per l’età non è imputabile. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Morte Chiara Jaconis, non imputabile il 13enne che lanciò la statuetta giù dal balcone a Napoli

Morte Chiara Jaconis, non imputabile il 13enne lanciò la statuetta a Napoli - La Procura minorile di Napoli ha concluso le indagini sulla tragica morte di Chiara Jaconis, colpita da una statuetta caduta da un balcone a Napoli mentre era in vacanza. 🔗continua a leggere

Morte Chiara Jaconis, non imputabile il 13enne lanciò la statuetta a Napoli - (Adnkronos) - La Procura minorile di Napoli ha chiuso le indagini sulla morte di Chiara Jaconis, la trentenne di Padova colpita da una pesante statuetta caduta da un balcone mentre si trovava in vacan ... 🔗Secondo msn.com

Chiara Jaconis uccisa da una statuina a Napoli, chiusa inchiesta su 13enne. Resta quella sui genitori - La Procura minorile ha chiuso l'inchiesta sulla morte di Chiara Jaconis: a lanciare la statuina sarebbe stato un 13enne con problemi, non imputabile ... 🔗Da fanpage.it

Chiara Jaconis uccisa a Napoli da una statuina, l'avrebbe gettata un 13enne - La procura dei Minori di Napoli chiude le indagini: si tratta di un "ragazzo problematico". La giovane turista padovana stava passeggiando nei Quartieri Spagnoli con il compagno ... 🔗Da rainews.it