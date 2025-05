Morsi calci e pugni al concerto di Vasco Rossi | tre fan a processo a Torino

Durante il processo a Torino, tre fan di Vasco Rossi sono accusati di aver aggredito altri spettatori con calci e pugni durante il concerto, causando scontri e tensioni. Un investigatore di polizia ha raccontato le violenze, evidenziando l'intensa tensione registrata quella sera sul palco e tra il pubblico.

"Appena ho iniziato le procedure per l'identificazione, mi è arrivato un calcio sui testicoli". Inizia così il racconto, al tribunale di Torino, di un ispettore di polizia. Mercoledì 28 maggio 2025, ha testimoniato al processo in corso nei confronti di tre fan di Vasco Rossi, fermati durante il.

